Боевики ІДІЛ покидают Ракку под прикрытием 400 заложников
2017-10-15 06:51
Боевики ІДІЛ покидают Ракку под прикрытием 400 заложников
Точное количество эвакуирующихся из города боевиков не известно.
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Все боевики террористической организации “Исламское государство” (ІДІЛ), которые остались в городе Ракка (Сирия), должны уйти из города в ночь на воскресенье, 15 октября, передает Rus.Media. Об этом сообщили местные чиновники.
В то же время, по словам члена общественного совета Ракки, который будет руководить городом после того, как с него окончательно уйдут исламисты, Омара Аллуша, боевики заберут с собой 400 гражданских лиц в качестве “живого щита”.
Точное количество боевиков, которые эвакуировались из города, не известно.
По данным коалиции под руководством США, за последние сутки из Ракки добровольно пошли 100 исламистов.
По предварительным оценкам, их оставалось в городе около 300-400 человек.
Лидеры местных общин Ракки обратились к коалиции с просьбой разрешить эвакуацию исламистов ради прекращения кровопролития.
Сейчас Ракка почти полностью контролируется преимущественно курдскими отрядами Сирийских демократических сил (СДС).