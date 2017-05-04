Боец подорвал себя, чтобы не стать пленником, – АТЕ
Штаб АТО уточнил данные по погибшим 1 мая: с украинской стороны погибло 3 военных и еще 4 получили ранения. Об этом во время брифинга сообщил спикер Минобороны по АТО, полковник Александр Мотузяник. Он сообщил, что 1 мая после 17 часов группа украинских военных попала под мощный вражеский обстрел в районе поселка Луганское. «В результате обстрела среди бойцов появились раненые. Во время эвакуации раненого трое погибли. Один подорвал себя гранатой, чтобы не попасть в плен », – заявил Мотузяник. Украинская сторона прилагает усилия для возвращения тел. Таким образом, 1 мая потери украинской армии составили: 3 погибших и 4 ранены, из них 3 погибших и 3 раненых приходятся именно на поселок Луганское. Говоря о данных на 4 мая, Мотузяник подтвердил, что за минувшие сутки погибших нет, однако 9 бойцов получили ранения.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым