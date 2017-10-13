Блокирует экран и требует выкуп – Android атаковал новый вирус
2017-10-13 21:06
Блокирует экран и требует выкуп – Android атаковал новый вирус
Специалисты антивирусной компании ESET впервые обнаружили шифратор для мобильных устройств на базе Android, который блокирует экран и требует выкуп.
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Программа блокирует экраны гаджетов.
Отмечается, что вредоносное программное обеспечение под названием DoubleLocker работает на основе вируса, который похищал банковские данные жертв. Однако в отличие от обычных банковских вирусов, он не занимается сбором банковских данных пользователей, а шифрует найденные данные и может заменить PIN-код смартфона или планшета. Как отмечает ESET, такое сочетание функций в экосистеме Android наблюдается впервые.
Распространение опасного программного обеспечения происходит под видом обновления или активации Adobe Flash Player на фальшивых сайтах. Попав на устройство, DoubleLocker получает необходимые разрешения под видом включения ложной Google Play Service.
За снятие блока с гаджета злоумышленники требуют 0,0130 біткоїна, в противном случае грозят через 24 часа уничтожить все данные.
К слову, недавно вирус CopyCat атаковал устройства Android. В настоящее время свыше 14 миллионов пользователей во всем мире стали жертвами хакерской атаки.