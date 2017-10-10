Бледной поганкой отравилась целая семья вместе с соседкой

magictr | 10.10.2017 | Здоровье | Комментариев нет

На Львовщине врачи борются за жизнь шестерых человек, которые отравились бледными поганками. Состояние всех пострадавших — тяжелое. Среди них — 15-летний подросток.

Как сообщает varta1, пятерых пострадавших привезли во Львов из Радехова. В реанимацию также попал и житель Жидачевского района.

Среди отравившихся – целая семья из Радехова. Отец, мать и сын-подросток, а также их соседка вместе ужинали блюдом из грибов. Всех их, за исключением подростка, доставили в реанимацию Львовской областной клинической больницы. 15-летнего парня госпитализировали в отделение реанимации Западноукраинского специализированного детского медицинского центра.

Еще двое (один также житель Радехова, второй – с Жидачевского района), которые также отравились грибами, потребляли их отдельно.

Как сообщила заведующая отделением анестезиологии, интенсивной терапии и реанимации Западноукраинского специализированного детского медицинского центра Ирина Щуровська, состояние 15-летнего парня крайне тяжелое. У него есть печеночная недостаточность.

Результатов анализов еще нет, но по симптоматике врачи подозревают, что он вместе со своими родителями и соседкой отравился бледной поганкой.

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