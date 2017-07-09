Благоприятные дни для стрижки волос на июль 2017
09.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет|
Наиболее благоприятные и наименее предпочтительные дни для стрижки и окрашивания волос сообщает сайт Наша мама.
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Благоприятные дни для окрашивания и стрижек: 8, 24, 25, 27, 29 июля.
Благоприятные дни для окрашивания и стрижек: 1, 3, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 28 июля.
Нейтральные дни для окрашивания и стрижек: 7, 9, 23, 31 июля.
Неблагоприятные дни для окрашивания и стрижек: 2, 4, 13, 16, 22, 30 июля.
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Источник: cosmo.com.ua
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