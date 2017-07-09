Благоприятные дни для стрижки волос на июль 2017

magictr | 09.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Наиболее благоприятные и наименее предпочтительные дни для стрижки и окрашивания волос сообщает сайт Наша мама.

Каждая девушка знает, что от фазы луны зависит ее самочувствие и даже реакция на бьюти-процедуры. Лунный календарь стрижки волос – это не просто предрассудки, планировать поход к парикмахеру, исходя из месячного цикла – вполне логично. Смотри и планируй запись в салон красоты!

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Благоприятные дни для стрижки волос июль 2017: лунный календарь
Благоприятные дни для окрашивания и стрижек: 8, 24, 25, 27, 29 июля.
Благоприятные дни для окрашивания и стрижек: 1, 3, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 28 июля.
Нейтральные дни для окрашивания и стрижек: 7, 9, 23, 31 июля.
Неблагоприятные дни для окрашивания и стрижек: 2, 4, 13, 16, 22, 30 июля.

На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

Источник: cosmo.com.ua

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