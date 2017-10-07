BlackBerry выпустят новый Android-смартфон
2017-10-07 18:28
BlackBerry выпустят новый Android-смартфон
Новый Android-смартфон BlackBerry засветился в Сети.
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Загадочный смартфон BlackBerry без привычной QWERTY-клавиатуры, который обещали представить в октябре текущего года, появился в твиттере серийного инсайдера Эвана Бласса, передает Rus.Media.
Как уверяет автор утечки, ранее известная под кодовым именем Krypton модель выйдет на рынок как BlackBerry Motion.
Как видно на фотографии, это классический моноблок, а не слайдер, который по сути представляет собой модель BlackBerry Keyone без QWERTY-клавиатуры. За счет отказа от аппаратной клавиатуры экран занимает большую часть фронтальной панели, а судя по изображению нижней границы. В кнопку Home с логотипом BlackBerry по всей видимости встроенный сканер отпечатков пальцев, а на нижней грани можно увидеть 3,5 мм аудиопорт.
Кстати, на фото ниже предположительно изображена задняя панель этого смартфона:
По данным других утечек известно, что смартфон будет выполнен во влагозащищенном исполнении, основан на процессоре Qualcomm Snapdragon 625, а также будет оснащаться 4 ГБ оперативной памяти, аккумулятор на 4000 мач и работать под управлением Android OS. Если дата анонса верна, то мы увидим BlackBerry Motion течение ближайших недель.