Бюджетная шизофрения по-черниговски: вместо школы – авто для чиновников
На «реконструкційно-фонтанові» эксперименты в мастерском исполнении городской власти уже давно никто не обращает внимания. Уголовные производства по этим фактам открываются «для галочки», дела ложатся в глубокие ящички и навеки пылятся.
Интересной с точки зрения «казуистики» была и 23-я сессия Черниговского городского совета, на которой пакетом было внесено немало изменений в бюджет.
Как бы это парадоксально ни звучало, но большинство депутатов проголосовало за «табу» на строительство школы на Масанах, отдав вместо этого предпочтение закупке новых автомобилей для чиновников и ремонта помещения горсовета.
Да и это еще не все. Городской совет отказывается устанавливать светофоры, но 6 миллионов гривен направляет на установление новых стеклянных остановок общественного транспорта.
И это лишь некоторые пункты из «интересного бюджетного пакета».
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