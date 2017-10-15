Бизнес гороскоп на сегодня 15 октября 2017 для всех знаков Зодиака
2017-10-15 07:35
Бизнес гороскоп на сегодня 15 октября 2017 для всех знаков Зодиака
Бизнес гороскоп на сегодня 15 октября 2017.
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Овен
Сейчас придется приложить много сил и времени, чтобы сохранить стабильность своего заработка. Кроме этого, вы можете попасть в компрометирующую вас ситуацию, так что будьте внимательны и осторожны. Испортить себе репутацию недолго, долго восстанавливать утраченное.
Телец
Сегодня во второй половине дня инициатива перейдет в ваши руки. Так что от вас требуется только правильно воспользоваться таким подарком судьбы, демонстрируя последовательность своих действий и надежность своих слов.
Близнецы
Посоветуйтесь сегодня с человеком, который является для вас авторитетом, касательно тех трудовых вопросов, которые вас давно волновали. Скорее всего, вам дадут необходимый совет, который значительно облегчит вашу судьбу и упростит жизнь в коллективе в будущем.
Рак
Сегодня вам будет крайне необходимо потратить день на отдых. Любая попытка работать будет воспринята звездами и окружающими как желание пойти наперекор мира в целом и их желанием частности, а значит, адекватной реакции ждать не приходится.
Лев
Сегодняшний день удивительно хорош для продвижения вперед и вверх. Скорее всего, воспользоваться вы этим не сумеете, но если все же удастся – поздравляем. В выходные это непросто.
Дева
Сегодня особенно придется много потрудиться посвятившим себя юриспруденции. Для того чтобы удержать уже занятые вами позиции и не сделать ни одного шага назад, вам в этот день надо будет продемонстрировать поистине верх упорства и трудолюбия.
Весы
Сегодня вы будете способны проявить талант руководителя. Даже будучи достаточно далеко, вы сумеете разрулить не одну проблемную ситуацию на расстоянии. Главное – чтобы связь не подвела.
Скорпион
Сегодня вам может весьма пригодиться знание, никакого отношения к вашей специальности не имеет. Впрочем, срочно начинать работы по расширению своей эрудиции безтолку – полагайтесь на удачу.
Стрелец
Сегодня не стоит поддаваться на уговоры и нестись куда-то подальше от дома. Ваш организм настойчиво требует полного расслабления. Поэтом если у вас есть хоть какая-то возможность в этот день поработать дома или не работать вообще – используйте ее обязательно. Или изобретите.
Козерог
Учитывая, что не за горами некое ответственное мероприятие, которое вряд ли будет гармонично сочетаться с прочими вашими делами, сегодняшний день стоит посвятить подбора разнообразных хвостов. Похоже, что вскоре вам будет не до этого.
Водолей
Не торопитесь сегодня расстраиваться по поводу того, что выходные заканчиваются, так толком и не успев начаться. Лучше продумайте вашу тактику действий на грядущую неделю: возможно, скучать вам будет некогда и уже через час вы начнете мечтать, чтобы неделя началась как можно быстрее.
Рыбы
Сегодня звезды сулят вам огромную удачу в делах ваших трудовых. Вы преуспеете настолько, что ваши коллеги и конкуренты будут тихо вам завидовать черной и белой завистью, да вы и сами верить не будете в то, что все, что происходит с вами – не сон.