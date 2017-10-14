Бизнес гороскоп на сегодня 14 октября 2017 для всех знаков Зодиака
2017-10-14 06:54
Бизнес гороскоп на сегодня 14 октября 2017 для всех знаков Зодиака
Бизнес гороскоп на сегодня 14 октября 2017
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Овен
Создавайте иллюзию бурной деятельности, пока это будет возможно. Стоит вам показать, что вы не очень-то заняты, как тут же найдутся желающие скачать вас по самую макушку. Еще и осуждать будут что-нибудь обидное – про лентяев.
Телец
Не спешите сегодня заканчивать работу над чем-то, даже если все указывает на то, что вы близки к завершению. Завтра вас посетит замечательная мысль – если поспешите сейчас, она окажется запоздалой.
Близнецы
Отсутствие рабочего настроения и сильная депрессия – вот ваши верные спутники на этот непростой день. Однако если первый аспект в силу того, что день выходной, вам будет мешать не очень сильно, то вот со вторым могут возникнуть очень серьезные проблемы. В ваших силах с ними справиться.
Рак
Чрезвычайно благоприятный для общения день – ссоры и разногласия забыты, и вас снова уважают за ваши ценные качества. Но постарайтесь вынести урок из этой ситуации: возможно, второй раз не так все просто забудется.
Лев
Сегодняшний день звезды рекомендуют вам целиком и полностью посвятить блаженному отдыху. Вам очень редко выпадает возможность вообще ничего не делать, поэтому цените момент и радуйтесь тому, то наконец-то можете хотя бы ненадолго забыть о ноутбук, печати, документы и иже с ними.
Дева
Сегодня звезды категорически запрещают вам думать о работе. Вряд ли эти мысли согреют вас, к тому же подобное занятие наверняка отвлечет вас от более важного дела.
Весы
Пора обратить внимание на то, как вы выглядите. Не то чтобы это имело такое уж большое влияние на вашу успешность в делах, но на вашу самооценку повлияет точно, а ее повышение еще никому не вредило. вы не исключение.
Скорпион
Сегодня особенно суматошный день ожидается у работающих в сфере связей с общественностью, а также компьютерных технологий. Придется приложить массу усилий для того, чтобы как-то стабилизировать ситуацию, которая с каждой минутой будет становиться все более и более напряженной.
Стрелец
Сегодня самое время для обучения! Вам не мешает записаться на какие-то курсы повышения квалификации, подумать о второй (третий и т.п.) высшее образование, наконец, книжку умную почитать!
Козерог
Если в последнее время вы испытываете финансовые затруднения, то сегодня все разрешится как нельзя лучше. Старые должники, наконец, вспомнят, что занимали у вас, а на работе появится возможность заработать дополнительные средства. Только держите себя в руках, чтобы не потратить это на какую-то ерунду!
Водолей
Пробуждение вряд ли принесет вам много радости. Если же вдруг вы опомнитесь от сна с ярко выраженным желанием немедленно приступить к работам, отмените все дела и отправляйтесь к психиатру. Нельзя так много работать.
Рыбы
Сегодня для успешного ведения дел вам необходимо полное согласие и желание взаимодействовать с окружающими вас людьми. Только постарайтесь скорее не управлять ими, а направлять в нужное русло их собственные идеи, результат вашей деятельности превзойдет самые смелые ожидания.