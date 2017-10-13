Бизнес гороскоп на сегодня 13 октября 2017 для всех знаков Зодиака
2017-10-13 06:51
Бизнес гороскоп на сегодня 13 октября 2017 для всех знаков Зодиака
Бизнес гороскоп на сегодня 13 октября 2017.
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Овен
Сегодня не стоит слишком много рассказывать всем на каждом углу о своих планах. Вероятность того, что вам позавидуют, и дело не выгорит, очень высокая. Держите язык за зубами и отделывается общими словами. В таком случае и ваша совесть будет чиста, и чужое любопытство окажется довольным.
Телец
Сегодня звезды не рекомендуют вам обращать внимание на выпады и подколы со стороны близких вам людей. Если терпеть все это становится совершенно не под силу, углубиться в работу, благо ее можно выполнять до бесконечности. Постарайтесь однако не забывать о том, что право на отдых вы тоже имеете. Просто реализуйте его в одиночестве.
Близнецы
Если вы еще не заявили о себе как об очень ценной и просто незаменимом работнике, то сегодняшний пусть загруженный, но поэтому очень продуктивный, день поможет вам с лихвой наверстать упущенное. Не бойтесь и старайтесь продемонстрировать свои лучшие профессиональные навыки.
Рак
Сегодня вам не придется долго выяснять отношения с вашим непосредственным начальником. Скорее всего, он использует рычаги власти и без труда с их помощью опровергнет все ваши неоспоримые аргументы. Постарайтесь добиться своих целей более запутанным, окольным путем.
Лев
Сегодня Львам может захотеться чего-то особенного, праздничного. Возможно, организовать что-то подобное у вас даже получится, особенно если вам удастся хотя бы на пару часов забыть о делах. Есть выход – отпраздновать какой-нибудь, пусть маленький, но успех в работе.
Дева
Разве можно искренне верить то, что все сказанное вашим партнером – истина в последней инстанции? Наверное он что-то скрывает, недоговаривает и пытается получить наибольшую пользу для себя. В ваших силах бороться с подобного ога безобразием – были бы время и желание.
Весы
Благодаря затраченных усилий на работе и благодаря тому, что вы уже много времени показываете себя только как ценного и незаменимого сотрудника, вам может выпасть уникальный шанс. Ваше начальство решит, что именно вы достойны никого весьма привлекательного бонуса.
Скорпион
Благоприятный день для демонстрации творческого подхода к любому, сколь угодно скучному и прозаического занятия. Вам даже удастся заинтересовать этим процессом еще кого-то – и справляться с делом станет проще.
Стрелец
Сегодня вам явно не дадут скучать ни близкие, ни коллеги, ни друзья. Но общение тоже бывает много, и ближе к вечеру вам может захотеться побыть в одиночестве. Это, конечно, вряд ли удастся, потому как всем не терпится поделиться с вами своими сомнениями, переживаниями или просто поговорить.
Козерог
Сегодня вы будете очень многое не понимать. То, что происходит во время рабочего процесса, будет недоступно вашему уровню логического мышления. Оно будет отличаться от вашего понимания правильности примерно так же, как женская логика отличается от мужской.
Водолей
Ваша чрезмерная занятость обратно пропорциональна вашему душевному здоровью. Вы становитесь чересчур раздражительными, так что вашим близким нужно будет проявлять незаурядную чуткость в отношениях с вами. Пожалейте и себя, и их, найдите золотую середину, благодаря которой всем будет комфортно.
Рыбы
Не стоит сегодня драматизировать ситуацию. Не принимайте никаких важных решений, сейчас вы слишком уязвимы, чтобы мыслить адекватно. Лучше немного подождите и вскоре вы увидите, что все проблемы оказались гораздо менее существенные, чем вы думали.