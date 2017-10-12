Бизнес гороскоп на сегодня 12 октября 2017 всех знаков Зодиака
2017-10-12 12:06
Бизнес гороскоп на сегодня 12 октября 2017 всех знаков Зодиака
Бизнес гороскоп на сегодня 12 октября 2017.
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Овен
Не стоит в этот день слишком уж свято следовать правилам, по которым живет ваш трудовой коллектив. Легкое отклонение от нормы только добавит вам шарма, сделает вас неповторимым и особенно привлекательным. Возможно начало служебного романа. Но начальству на глаза лучше не попадайтесь.
Телец
Сегодня ваши коллеги предложат вам воплотить в жизнь некую новую идею, которая, возможно, не принесет вам дополнительной прибыли, зато вполне может облегчить жизнь и увеличить количество свободного времени, которым можно распоряжаться в свое удовольствие.
Близнецы
Принимать сегодня поспешные решения будет по крайней мере, не предусмотрительно. Сделайте все возможное для того, чтобы иметь хотя бы пять минут на тщательное обдумывание. Больше – лучше. Поспешишь – людей насмешишь, а в данном случае, еще и огорчить.
Рак
Карьерный рост сегодня занимают все ваши мысли. Особенно повезет тем, кто работает в сфере юриспруденции, образования, турбизнеса и торговли недвижимостью. Остальным же необходимо приложить немного больше усилий для достижения желаемого, и тогда на вашей улице наступит праздник.
Лев
Сегодня вам в вашей работе пригодятся все те знания, которые вы получили в училище, институте или университете, даже если тогда вам казалось, что это совершенно бесполезно и для реальной жизни непригодно. Что же, вам остается надеяться только на вашу память.
Дева
Неудачный день для решения важных вопросов. Переговоры, контракты и важные проекты лучше отложить. Разборки финансовых дел может принести только дополнительные трудности. Поэтому лучше заняться незначительными мелочами и проверкой общего состояния дел.
Весы
Звезды сулят сегодня удачный день по всем параметрам. За что бы вы не брались – все получится: блестящими будут переговоры, продуктивно пройдут командировки, а задуманное с легкостью осуществится. Так что используйте свой шанс – сегодня можно много успеть, и все это принесет свои плоды.
Скорпион
Не засиживайтесь на одном месте – этот день вам следует провести в движении. И пусть оно со стороны напоминает броуновское, для вас оно будет наполнено глубоким смыслом. Потому что сидя тупеют.
Стрелец
Вспомните, с какой сферы вы начинали вашу карьеру, возможно, сейчас, когда вы находитесь перед выбором своего дальнейшего пути, вам следует вновь вернуться в ту область, в которой вы раньше работали. А даже если вы поймете, что не хотите снова обращаться к прошлому, по крайней мере, вы сумеете определиться.
Козерог
Сегодня для вас самое важное – это держать руку на пульсе и быстро реагировать на ту информацию, что вы будете получать. В этот день ожидается несколько непредвиденных событий, так что будьте готовы принять экстренных мер. Только не паникуйте: поспешишь – людей насмешишь.
Водолей
Сегодня у вас будет хорошее настроение, благодаря которому вы сможете с легкостью справиться со всеми навалились на вас делами. Отчет, который вам вскоре предстоит составить, создастся сам собой, как только вы за него возьметесь. Сегодня все получится!
Рыбы
Сегодня вам предстоит очень долго удивляться тому, как изменилось направление деятельности вашей фирмы. Возможно, вплоть до политики, устава и философии компании. Однако весьма вероятен тот факт, что все это ненадолго и что масштабность событий вам не более чем сдалась.