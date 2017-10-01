Бизнес гороскоп на неделю с 2 по 8 октября 2017 года для всех знаков Зодиака
2017-10-01 12:38
Бизнес гороскоп на неделю с 2 по 8 октября 2017 года для всех знаков Зодиака
Бизнес гороскоп на неделю с 2 по 8 октября 2017 года.
Финансовая сфера — одна из важнейших в жизни каждого человека, передает Rus.Media. Распланировать дела наилучшим образом, избежать убытков и встать на путь процветания и успеха вам поможет еженедельный гороскоп.
Начните свой путь к богатству в октябре с отказа от негативных мыслей. Вас должны окружать только добрые и светлые люди.
Овен
Достаточно много людей будет думать и говорить о вас разные вещи. Тема энергетических вампиров и людей, которые будут пытаться выбраться за счет вас из ямы, будет весьма актуальной. В финансовой сфере актуальной планетой этой недели окажется Меркурий. Пребывание в Деве немного ослабит его энергетику, однако это не означает, что он не будет пытаться помешать вам добиться своего.
Эта планета повысит вашу импульсивность, особенно в вопросах, касающихся денег и покупок. Не пытайтесь пускать пыль в глаза другим людям: скромность украсит ваш непростой характер, но не наигранная, а искренняя. Найдите для себя мотивацию, чтобы перестать пытаться произвести впечатление на того или иного человека. Если вам удастся одержать победу на работе или в бизнесе, то попробуйте отметить это тоже скромно, без пафоса. Научитесь быть благодарными, если вам это дается трудно.
Телец
Денежные приметы — вот на что вам стоит надеяться на этой неделе. На людей рассчитывать не стоит, потому что у руля будет находиться Плутон в Козероге. Так, он недавно завершил период ретроградности, однако это не сильно улучшает положение дел. Не доверяйте никому, кто этого не заслужил. Старайтесь вести дела самостоятельно и не слушать советы малознакомых людей.
Избегайте клише и ярлыков. Вам нужно будет проявить изобретательность во всем. Самые важные дни — понедельник и вторник. В понедельник Плутон будет в тригоне с Марсом. Это усугубит ваше и без того не лучшее положение. Бойтесь начинаний, авантюр и рисков 2 октября. 3 числа, наоборот, можно сделать исключение и взорвать обстановку, так как тригон Венеры и Плутона будет гораздо более позитивным аспектом, чем тригон с Марсом. Ваши эмоции проснутся, а обострится интуиция, так что постарайтесь правильно потратить деньги или успешно продвинуться в заработке.
Близнецы
В финансовых делах очень важна энергетика человека, каждая ее составляющая и вся картина в целом. Вам нужно будет научиться контролировать свой гнев и злость, не давая ревности и зависти просачиваться наружу. Солнце хотя и будет слабым, но оно все равно не упустит возможности вывести вас в негативное русло. Этого нельзя допускать, потому что весь мир может мгновенно ополчиться против вас.
В финансовой сфере и на работе лучше расставлять приоритеты осторожно, не забывая о тех, кто вам когда-то помогал. Не спешите обвинять людей во всех грехах, пока не разберетесь с деталями. Не бойтесь идти на переговоры. Лучший день для переговоров — воскресенье, однако мало кто работает в последний день недели, так что смотрите в оба.
Рак
Настроить мысли на нужную волну вам помогут денежные аффирмации. Они уберут негативные эмоции, оставив только чистую уверенность в себе. Если у вас есть проблемы с финансами, то настало идеальное время для того, чтобы проложить себе дорогу к богатству. На этой неделе самой актуальной для вас будет Венера. Несмотря на то, что она слабая из-за пребывания в Деве, эта неделя может стать действительно удачным для вас.
Венера дарит вам энергию, поэтому потратьте свое время на собеседования, на поиски новой работы, на переговоры и обсуждение будущих условий, но не перегибайте палку слишком сильно. Венера поможет вам получить больше, чем вы можете получить, но в разумных пределах. Возможно поступление средств из какого-то нового источника. Когда пойдете за покупками, в первую очередь смотрите на цену, чтобы избежать фиаско.
Лев
Негативные программы — это то, что может появиться из-за постоянных сомнений в себе. Все мы люди, все мы можем сомневаться, но вам сейчас нельзя давать слабину. Если вы расслабитесь, то сильная Луна заберет вашу удачу. Не давайте негативу растекаться по вашем сознании, особенно если вас ждут обширные финансовые дела: покупки, сделки, вложения средств.
Негативные программы прочно засядут внутри вас, если вы не уделите внимание защите. Особенно это касается двух дней, в которые Луна будет самой сильной за пребывание в созвездии Тельца субботы и воскресенья. Чаще говорите себе, что вы можете стать богаче, что вы полны сил и желания действовать. Еще астрологи советуют вам не давать никому в долг и самим не брать в долг. Банковские кредиты сюда тоже относятся.
Дева
Пришло время бороться с финансовыми проблемами всеми доступными способами. Ваша интуиция через активности Юпитера в Весах будет пониженной. Это означает, что нужно будет больше думать головой и не доверять советам своего сердца. Опирайтесь в финансовых делах на свой жизненный опыт и мудрость. Возможно, пришло время разобраться со старыми проблемами, которые мучили вас в последнее время и не давали покоя.
Поговорите с начальством или своими партнерами по бизнесу, с коллегами. Скажите в дипломатической форме, что вас конкретно не устраивает сейчас. Не бойтесь выдвигать свои условия, но только не забывайте, что они должны быть умеренными, не слишком требовательными. Не позволяйте людям видеть в вас эгоистов. Это очень плохо скажется на финансовой удачи в период с 2 по 8 октября.
Весы
В делах, касающихся денег, вас будет во всем оберегать Сатурн. Эта планета станет главной в финансовой сфере на этой неделе, так что можно ожидать энергетического подъема, улучшения настроения. Используйте это время для новых деловых знакомств, для подписания важных бумаг и принятия серьезных решений. Удача на вашей стороне, пока Сатурн в Стрельце активный хотя бы наполовину.
Повысить вашу энергетику и жизненный тонус можно будет уже в самом начале недели. Не останавливайтесь на достигнутом ни в коем случае. Проведите эту неделю так, будто у вас больше никогда не будет удобного случая улучшить свое материальное положение. Сохраняйте уверенность в себе до самого конца. Даже на выходных вам лучше не терять концентрации.
Скорпион
На этой неделе финансовым балом правит Марс. Эта планета является вашим помощником, поэтому пребывание Марс в Деве будет хорошим знаком. Энергия планеты будет творческой и умеренной, спокойной, но достаточно ощутимой. Это значит, что настало время для упорного труда, полной самоотдачи любимому делу. Вполне возможно, что на этой неделе вы найдете способ сделать из вашего хобби новый источник дохода.
С другой стороны, творческая энергетика красной планеты может несколько повысить риск необдуманных поступков. В этом плане стоит остерегаться покупок, которые вы не планировали. Очень осторожно тратьте деньги, иначе вы можете потерять большую сумму, не выиграв абсолютно ничего. Коллективный труд тоже будет кстати, но здесь вам уже придется проявить лидерские качества.
Стрелец
Нептун будет править балом для вас. Найти удачу вам поможет творческая энергия этой планеты. Нептун всю неделю в Рыбах, поэтому останется сильным. 5, 6 и 7 октября Нептун будет в аспектах с Солнцем, Меркурием и Ураном соответственно. Только 5 числа аспект с Солнцем будет положительным. Это из-за того, что энергетика этих двух космических объектов отлично сочетается.
Займитесь самоанализом 6 и 7 числа, если не хотите прожить день зря. Не стоит принимать серьезных решений в пятницу и субботу. В другие дни вы почти ничем не ограничены. Оставайтесь самими собой и не переступайте через черту, если почувствуете, что эмоциональное напряжение возрастает.
Козерог
Существует большое количество заговоров и обрядов на удачную неделю, однако вы можете обойтись и без этого. Козерогам Уран в Овне принесет особую удачу, особенно в финансовых делах. На работе и в бизнесе вам лучше не оставаться в тени, а браться за любые дела. Двойной аспект с Венерой и Нептуном в субботу внесет небольшую смуту в вашу работу, так что постарайтесь не тратить слишком много денег.
Эти семь дней стоит провести в делах. Отдыхать пока нет времени, так как сейчас на счету будет каждая секунда. Стремитесь к завершению всех важных дел, пока у вас есть на это силы. Если почувствуете усталость, то попробуйте подбодрить себя мыслями о том, что скоро это будет вознаграждено.
Водолей
На этой неделе вашим главным покровителем будет Нептун. Он как и раньше будет находиться в Знаке Рыб, сохраняя свою силу. Это хорошо, так как его творческая энергетика будет для вас очень полезной. Она добавит вам мотивации, подарит успех в новых начинаниях и уничтожит границы в сознании. Это прекрасное время для тех из вас, кто занят в сфере искусства.
Если вы занимаетесь прямыми продажами или вообще не касаетесь непосредственного общения с клиентами, то просто сосредоточьтесь на ваших обязанностях. Каждый человек должен выполнять свое дело идеально, чтобы все функционировало, как часы. Это ваше время, так что пользуйтесь случаем для исполнения самых трудных задач. Повышайте энергетику, чтобы черпать силы изнутри себя.
Рыбы
С 2 по 8 октября главным для вас будет Месяц. Ее силы увеличатся до выходных, поэтому и вам придется начинать новые дела и повышать мотивацию. Наиболее амбициозные Рыбы почувствуют успех уже к середине этого периода. В понедельник Луна в Знаке Водолея. День будет спокойным, как и 5, 6 октября, когда Луна будет находиться в Овне.
Самыми сильными днями для вас будут вторник и среда под эгидой Рыб, а также суббота и воскресенье под влиянием Тельца. Последние два дня станут лебединой песней Месяца. Воспользуйтесь возможностью и измените обстановку, чтобы финансовая удача вас не покинула в будущем. Это придаст вам сил, поможет добиться своего. Используйте специальные техники, чтобы очиститься от негатива, который будет особенно опасен для вас после окончания этих семи дней. В воскресенье и субботу, 7 и 8 октября, не давайте никому денег в долг.