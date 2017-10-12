БІткоІн обновил абсолютный рекорд

despravda | 12.10.2017 | Экономика | Комментариев нет

2017-10-12 13:47

БІткоІн обновил абсолютный рекорд
Курс криптовалюты Bitcoin обновил исторический рекорд и превысил 5,1 тысячи долларов за один біткоін.

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Курс криптовалюты Bitcoin обновил исторический рекорд и превысил 5,1 тысячи долларов за один биткоин, передает Rus.Media.

Об этом свидетельствуют данные торгов.

На 12:40 по московскому времени курс біткоіна достиг 5150 долларов за электронную монету и продолжает расти. За сутки он вырос уже 7,15 процента.

Таким образом біткоін полностью отыграл падение, вызванное запретом китайских властей на торговлю цифровой валютой на территории страны с 30 сентября. На фоне роста біткоіна растет и вторая по популярности криптовалюта — Ethereum. На 12:40 по московскому времени курс «эфира» вырос на 3,14 процента и составил 306,8 доллара за одну единицу.

Объемы торгов біткоіном за последние 24 часа составили уже почти 540 миллионов долларов, эфиром — более 91 миллиона.

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