БІткоІн обновил абсолютный рекорд
2017-10-12 13:47
БІткоІн обновил абсолютный рекорд
Курс криптовалюты Bitcoin обновил исторический рекорд и превысил 5,1 тысячи долларов за один біткоін.
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Курс криптовалюты Bitcoin обновил исторический рекорд и превысил 5,1 тысячи долларов за один биткоин, передает Rus.Media.
Об этом свидетельствуют данные торгов.
На 12:40 по московскому времени курс біткоіна достиг 5150 долларов за электронную монету и продолжает расти. За сутки он вырос уже 7,15 процента.
Таким образом біткоін полностью отыграл падение, вызванное запретом китайских властей на торговлю цифровой валютой на территории страны с 30 сентября. На фоне роста біткоіна растет и вторая по популярности криптовалюта — Ethereum. На 12:40 по московскому времени курс «эфира» вырос на 3,14 процента и составил 306,8 доллара за одну единицу.
Объемы торгов біткоіном за последние 24 часа составили уже почти 540 миллионов долларов, эфиром — более 91 миллиона.