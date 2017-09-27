Билл Гейтс назвал единственную ошибку в Microsoft, о которой он жалеет

despravda | 27.09.2017 | Экономика | Комментариев нет

2017-09-26 15:35

Билл Гейтс назвал единственную ошибку в Microsoft, о которой он жалеет
Ранее Гейтс обвинял в появлении неудобной комбинации дизайнеров клавиатуры с IBM.

Основатель Microsoft признался, что единственной ошибкой, о которой он серьезно жалеет, было изобретение команды Ctrl+Alt+Del. Об этом он рассказал на глобальном бизнес-форуме компании Bloomberg в Нью-Йорке.

Уже давно очевидно, Гейтс признался, что многочисленным пользователям компьютеров было бы значительно удобнее иметь одну кнопку вместо не очень удобно расположенной на клавиатуре комбинации.

Еще несколько лет назад Гейтс обвинял в появлении неудобной комбинации дизайнеров клавиатуры с IBM, но те настаивали и настаивают на том, что это было сделано ради удобства программистов и системных инженеров.

Похожие записи

Об авторе

despravda