Билл Гейтс назвал единственную ошибку в Microsoft, о которой он жалеет
2017-09-26 15:35
Билл Гейтс назвал единственную ошибку в Microsoft, о которой он жалеет
Ранее Гейтс обвинял в появлении неудобной комбинации дизайнеров клавиатуры с IBM.
Основатель Microsoft признался, что единственной ошибкой, о которой он серьезно жалеет, было изобретение команды Ctrl+Alt+Del. Об этом он рассказал на глобальном бизнес-форуме компании Bloomberg в Нью-Йорке.
Уже давно очевидно, Гейтс признался, что многочисленным пользователям компьютеров было бы значительно удобнее иметь одну кнопку вместо не очень удобно расположенной на клавиатуре комбинации.
Еще несколько лет назад Гейтс обвинял в появлении неудобной комбинации дизайнеров клавиатуры с IBM, но те настаивали и настаивают на том, что это было сделано ради удобства программистов и системных инженеров.