Библиотека Короленко празднует солидный юбилей (Фоторепортаж)
Необычайно интересна история создания библиотеки. Ее открыли 28 марта (15 марта по старому стилю) 1877 года на основании устава, утвержденного министром внутренних дел 9 февраля того же года и начатая усилиями группы демократически настроенной интеллигенции города.
Среди ее основателей – имена известных далеко за пределами нашего города О.А. Тищинського, супругов Русовых, П.П. Червинского, А.М. Барсук, А.П. Карпинского, Г.А. Константиновича, К.Д. Милорадовича,.Есть. Варзара, I. Г. Рашевського, и других.
До создания и дальнейшего существования этого культурного заведения причастны также известны не только на просторах Черниговщины, но и за ее пределами I. Л. Шраг, П.С. Ефименко, Н.Ф. Линдфорс, супруги Коцюбинских и Грінченків, М. Вороной, Г. Коваленко, А. Глебов и другие известные люди. Сначала библиотека существовала как газетная читальня. Уже через год, 18 февраля 1878 года, решением учредителей при читальне открыто библиотеку. Книги для нее подарили сами учредители.
Собственные библиотеки для общего пользования передали В.А. Тищинський и С.Д. Нос, часть своего собрания подарило супругов Русовых. Пожертвования на содержание библиотеки и приобретение книг оказывали и другие члены правления. Одним, хоть и незначительным источником поступлений, была и плата за пользование книгами. На конец первого года существования фонд библиотеки насчитывал 564 книги.
Функционирование библиотеки в те времена было связано со многими трудностями. Все усилия правления были направлены на поиск средств на приобретение книг, подписку периодики, плату за помещение. В течение первых 8 лет библиотека не имела даже собственного помещения. Отдельный дом по ул. Преображенский под давлением общественности городская управа выделила только в 1895 году.
Оживлению в работе библиотеки способствовало включение в состав правления Н. Коцюбинского, Н. Вороного и других писателей. Большую помощь оказывала черниговская украинская «Громада» и общество «Просвита». Здесь организовывали народные чтения, публичные лекции, концерты. Вокруг библиотеки объединились наиболее прогрессивно настроенная интеллигенция. Это вызвало недовольство властей и, когда там обнаружили нелегальную литературу, библиотеку закрыли. Это произошло в 1909 году.
В следующем, 1910 году, ее снова открыли, но под новым названием – городская. Как заведение, которое принадлежит городскому самоуправлению. Следующий период работы библиотеки отмечается полным затишьем.
Вместе с ликвидацией городского самоуправления и передачей всех образовательных учреждений Наросвіті с 12 января 1919. функционирование библиотеки временно прекращается. Но, независимо от этого ее книжный фонд пополняется книгами национальных библиотек и библиотека содержится за государственный счет.
В июле 1919. было принято решение об открытии на ее базе центральной образцовой губернской библиотеки.
В 1920 г. библиотека переходит в новое помещение по ул. Советской, 31. И следующего года произошел пожар уничтоживший много имущества и ценной литературы. Только в 1922 году библиотека начала работать регулярно. В том же году библиотеке присвоено имя.Г. Короленко.
Государственной областной библиотека стала в 1934 году. С тех пор она – центр методической, библиографической и краеведческой работы в области.
24 августа 1941 г. во время бомбардировки города фашистской авиацией библиотека была разрушена. 216-тысячный фонд и имущество почти полностью уничтожено.
В период временной оккупации 1941-43 гг. библиотека работала как городская, сосредоточив в своих фондах 148 тысяч томов из разных мест города. Во время освободительных боев за Чернигов и этот фонд было уничтожено.
После войны библиотека быстро восстановилась. 5 тысяч книг поступило из книгохранилищ города i было собрано населением, 18,6 тысяч томов поступило из Госфонда. Уже 1 декабря 1943. библиотека заработала.
За послевоенные годы библиотека полностью возобновила свою работу, стала еще богаче и впорядкованішою.
Сначала она размещалась в помещениях на вул. Попудренко, 60 i Елецком монастыре, а с 1974 года разместилась по вул. Ленина, 41. Нынешнее здание библиотеки – памятник архитектуры начала ХХ века – построено для дворянского земельного и крестьянского банков, отстроен в послевоенные годы.
За большие достижения и по случаю 100-летия основания библиотеки награжден Почетной Грамотой Верховного Совета УССР.
Библиотека сегодня – главное книгохранилище области, культурно-просветительское, научное и информационное учреждение, обеспечивающее аккумуляцию и использование печатных изданий, научно-методический центр массовых библиотек, центр, обеспечивающий координацию деятельности библиотек на территории области.
Общий фонд библиотеки насчитывает 805 тысяч экземпляров. За мощностью изданий современных документов – это самая большая библиотека области. В составе фонда – 83% научных, специальных, учебных, справочных и научно-популярных изданий. Ежегодно выписывается 750 названий периодических газет, журналов, журналов Украины, России и других государств. Особая ценность – фонд редких книг и периодики ХІХ – начала ХХ вв., что насчитывает свыше 15 тысяч единиц, и фонд краеведческой литературы.
В библиотеке постоянно проводят интересные мероприятия: выставки, презентации, конференции и тому подобное.