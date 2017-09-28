БИБЛИЯ, КОТОРОЙ БОЛЕЕ 1500 ЛЕТ, УТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ИИСУС НЕ БЫЛ РАСПЯТ
2017-03-30 20:47
БИБЛИЯ, КОТОРОЙ БОЛЕЕ 1500 ЛЕТ, УТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ИИСУС НЕ БЫЛ РАСПЯТ
Библия, написанная более чем 1500 лет назад, была обнаружена в Турции.
Книга вызывает беспокойство в Ватикане, потому, что содержит Евангелие от Варнавы, который был одним из учеников Христа, и путешествовал с апостолом Павлом, передает Rus.Media.
Древний манускрипт был «повторно обнаружен ” в хранилище Палаты правосудия Анкары. Теперь его передадут в Этнографический музей Анкары. На тонкие кожаные страницы манускрипта нанесены надписи, сделанные золотыми буквами ассирийском языке, который является диалектом арамейского.
Этот список Ветхого Завета находился у турецких властей после того, как в 2000 году реликвия была изъята у контрабандистов в ходе операции на Средиземноморском побережье Турции.
Банде были предъявлены обвинения в контрабанде антиквариата, ведения незаконных раскопок и хранении взрывчатых веществ. В ходе слушания дела стало известно, что возраст книги – 1500-2000 лет.
Турецкие власти признали найденную Библию культурным достоянием, предоставив ей статус музейной ценности, и вот теперь, после двенадцати лет ожидания, находку под охраной полиции передали Этнографического музея в Анкаре.
Эксперты расходятся во мнении по поводу происхождения рукописи и ее достоверности. Есть и другие аспекты, которые волнуют специалистов: наличие в находки копий, и они вывезены за пределы Турции.
Религиозные власти в Тегеране настаивают, что из текста следует, что Иисус не был распят, не был Сыном Бога, но он был пророком, а Павел, «самозванцем». В книге также говорится, что Иисус вознесся на небо живым, не будучи распят и Иуда Искариот был распят на его месте.
Текст также предсказывает приход последнего исламского мессии, что еще не произошло.
Ватикан выразил обеспокоенность по поводу находки, и попросил турецкие власти с католическими экспертами оценить содержание книги. Считается, что католическая церковь на Никейском Соборе, осуществила цензуру Евангелий, которые являются частью Библии, удалив некоторые, возможно, в том числе и Евангелие от Варнавы.
Копия древней рукописи оценивается в 40 миллионов турецких лир (28 миллионов долларов).