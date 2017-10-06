Безрамочный Huawei Mate 10 Pro замечен на живых фото
2017-10-06 10:02
Безрамочный Huawei Mate 10 Pro замечен на живых фото
На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, замечены живые фотографии не анонсированного смартфона Huawei Mate 10 Pro.
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Как видно на фото, смартфон обладает дисплеем почти во всю переднюю панель, двойную камеру Leica и сканер отпечатков пальцев на задней панели.
Согласно более ранним утечкам, в этом году компания готовит две модели Mate 10 с кодовым названием Alps и Mate 10 Pro с кодовым названием Blanc. Старшая модель получит 5,99-дюймовый IPS-дисплей с тонкими рамками, соотношением сторон 18:9, разрешением QuadHD+ (1440×2880 пикселей), который занимает 89,89% передней панели. Камера Leica третьего поколения сочетает сенсоры на 12 и 20 мегапикселей. Фронтальная камера 8-мегапиксельная.
В основе лежит фирменный процессор Kirin 970, 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флэш-памяти. Аккумулятор имеет емкость 4200 мач. Толщина устройства составит 7,5 мм. Также предусматривается защита от воды и пыли на уровне IP68. Выход в продажу ожидается в декабре с операционной системой Android 8.0 Oreo, дополненной оболочкой EMUI 6.0.
Проще Huawei Mate 10 получит традиционный дисплей с соотношением сторон 16:9, процессор Kirin 970, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Поставки его начнутся через месяц после анонса.
Официальный анонс Huawei Mate 10 ожидается 16 октября 2017 года в Мюнхене.