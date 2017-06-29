Без тысяч и без кредита: черниговчанку развели на деньги
29.06.2017 | Новости | Комментариев нет|
К Черниговского отдела полиции 27 июня обратилась жительница чернигова, которая сообщила, что ее обманули.
Женщина рассказала, что ЧП «Трансгазінвест» под предлогом предоставления кредита завладело ее 14 000 гривен. Заявительница их перечислила в качестве страховой платеж.
Об этом ЧЕline стало известно из собственных источников.
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