Без пары и с разбитым сердцем: жительница Черниговщины не нашла любовь на телешоу «Сердца трех»
Реалити-шоу «Сердца трех», которое транслировали на одном из центральных телеканалов, подошло к концу. Соответственно, закончились романтические истории участниц, в частности, 23-летней Виктории Куровської из села Халявин Черниговского района.
Землячка сломала все правила и стереотипы: не дождавшись окончания шоу, вышла замуж. Правда, свидетельства о браке так и не получила.
Избранник Виктории – Евгений Гергец, известный как участник кулинарного шоу «Мастер Шеф», не успел оформить официальный развод с первой женой.
По его словам, Виктории не признался, потому что боялся, что прогонит. Зато пообещал как можно скорее уладить все формальности.
Но все произошло не так, как думалось. Парень начал стремительно меняться, причем в худшую сторону. Стал невнимательным, грубым и все чаще заглядывал в рюмку.
Он приехал к Халявина знакомиться с родней Века, но вел себя вызывающе, игнорировал родственников, унижал избранницу.
Как выяснилось, на шоу Евгений пришел, чтобы попиариться, а не за любовью. Поэтому отношения у пары не сложились.
После шоу Виктория чувствовала себя подавленной, ведь парень наплевал на ее чувства. Она ни с кем не хотела разговаривать, а утешение нашла в своей маленькой дочурке.
Теперь сердце Виктории свободное, хотя она имеет поклонника, который на 8 лет старше нее. Но отвечать на чувства девушка не торопится. Мол, начала относиться к отношениям очень серьезно.
Источник: еженедельник «Гарт»
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