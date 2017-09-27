Без мангала, без углей, без выезда на природу
2017-09-27 09:10
Без мангала, без углей, без выезда на природу
Необычный рецепт шашлыка.
Потрясающе аппетитный шашлык!, передает Rus.Media.
Ингредиенты для шашлыка в банке:
свинина (антрекот) — 1 кг
бекон — 250 г
лук репчатый — 2-3 шт.
сок ? лимона
вода — 100 мл
соль
перец
кориандр
приправы для шашлыка
Способ приготовления:
Мясо промыть и порезать на небольшие кусочки. Добавить соль, перец, специи и лимонный сок. Лук порезать кольцами и добавить к мясу и добавить воду.
Оставить мариноваться на полчаса. Бекон порезать тонкими полосами.+ Нанизываем на шашлычные палочки мясо, чередуя с беконом и луком. На дно банки кладем оставшийся лук, в каждую банку кладем 4-5 «шампуров». Закрываем банку фольгой.
Важно! Банка должна быть сухая снаружи. Ставим в холодную духовку (чтобы банка не лопнула), и ставим на 180-200 С на 60-80 минут. Немного остудим банку с шашлыком, не открывая духовку.
Аккуратно открываем духовку, чтоб при разнице температур не лопнула банка. Достаем потрясающе аппетитный шашлык!