Без мангала, без углей, без выезда на природу

despravda | 27.09.2017 | Социум | Комментариев нет

2017-09-27 09:10

Без мангала, без углей, без выезда на природу
Необычный рецепт шашлыка.

Потрясающе аппетитный шашлык!, передает Rus.Media.

Ингредиенты для шашлыка в банке:

свинина (антрекот) — 1 кг

бекон — 250 г

лук репчатый — 2-3 шт.

сок ? лимона

вода — 100 мл

соль

перец

кориандр

приправы для шашлыка

Способ приготовления:

Мясо промыть и порезать на небольшие кусочки. Добавить соль, перец, специи и лимонный сок. Лук порезать кольцами и добавить к мясу и добавить воду.

Оставить мариноваться на полчаса. Бекон порезать тонкими полосами.+ Нанизываем на шашлычные палочки мясо, чередуя с беконом и луком. На дно банки кладем оставшийся лук, в каждую банку кладем 4-5 «шампуров». Закрываем банку фольгой.

Важно! Банка должна быть сухая снаружи. Ставим в холодную духовку (чтобы банка не лопнула), и ставим на 180-200 С на 60-80 минут. Немного остудим банку с шашлыком, не открывая духовку.

Аккуратно открываем духовку, чтоб при разнице температур не лопнула банка. Достаем потрясающе аппетитный шашлык!

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