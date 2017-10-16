Бесстрашные свадебные фото, на которые не каждый решился бы
2017-10-16 21:20
Бесстрашные свадебные фото, на которые не каждый решился бы
Красота в спонтанности.
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Жизнь полна сюрпризов и непредсказуемых событий, которыми мы, по сути, не можем управлять, передает Rus.Media. И если ты умеешь наслаждаться такими вот спонтанностями, считай, что ты счастливый человек.
Благо, в ХVШ веке изобрели фотоаппарат, и у нас появилась возможность собирать самые яркие впечатления в копилку воспоминаний. Однако большинство людей пренебрегают таким шансом и создают сухие постановочные кадры. И вместо того, чтобы, например, от души повеселиться на собственной свадьбе, превращают этот день в сплошной стресс.
Fearless Photographers (Бесстрашные фотографы) — сайт, посвященный неординарной свадебной фотографии . Эти ребята способны не только создать незабываемый праздник, но и запечатлеть искренние чувства и эмоции на камеру.
Фотографы с Fearless Photographers занимаются тем, что с помощью фотографии записывают истории любви. Каждая — индивидуальна.
К счастью, Fearless Photographers не страдают недостатком фантазии. Бывший свадебный фотограф и основатель Fearless Photographers Хай Нгуен сотрудничает с фрилансерами со всего мира.
Несколько лет назад Нгуен создал каталог, призван помочь парам найти лучших фотографов для своих свадеб. Сегодня Fearless Photographers насчитывает более 3000 членов в более чем 90 странах.
Сайт стал Fearless Photographers получил всемирную известность благодаря рейтингам а-ля «ТОП-20 бесстрашных фотографов», который они публикуют каждые 18 месяцев.
Каждый месяц Нгуен и его команда просматривают тысячи свадебных фотографий, чтобы выбрать самые лучшие, достойные премии Fearless Awards.
Испанский фотограф Росиа Вега, который вот уже в который раз становится обладателем премии Fearless Awards, признается: «Fearless Photographers — это образ жизни, выход из собственной зоны комфорта и нарушения собственных границ».
Действительно, работы Fearless Photographers не похожи ни на какие другие свадебные фотографии. Эти шедевры позволяют влюбленным раскрыть свои самые потаенные желания и чувства.