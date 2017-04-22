Бесплатных счетчиков воды пока не будет
Только одна компания изъявила желание продать коммунальному предприятию «Черниговводоканал» 4000 счетчиков воды. Поэтому торги пришлось отменить. Предприятие планировало закупить 4000 счетчиков воды за 840 000 гривен или еще дешевле (ведь во время аукциона продавцы снижают цену, чтобы выиграть торги). Вот только проблема в том, что до указанной даты тендерное предложение поступило только от одного предприятия – луцкого ОАО «Электротермометрия». Поскольку не было других участников, торги пришлось отменить. Кстати, пресс-служба «Черниговводоканала» уверяет, что торги не состоялись не по заниженной стартовой цене на приборы, ведь для расчетов использовали среднюю цену на счетчики по Украине, а это 210 гривен за штуку. Сейчас предприятие планирует как можно скорее разместить сообщение в системе Рrozorro о проведенная повторных торгов. Приобретенные таким образом счетчики планируют бесплатно установить в домах черниговцев, которые пользуются субсидиями.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым