Бесплатная прогулка по ночному Киеву

despravda | 25.09.2017 | Социум | Комментариев нет

2017-09-25 13:30

Бесплатная прогулка по ночному Киеву
30 сентября все могут присоединиться к бесплатной ночной прогулки по Киеву

30 сентября в 22 часа жителей и гостей столицы приглашают присоединиться к прогулке по ночному Киеву.

На странице мероприятия в Facebook указано, что выбор времени обусловлен тем, что ночью мало машин и много напівтіней. А в конце пути можно будет встретить рассвет.

Пешее путешествие запланировано от станции метро “Красный хутор” до Виноградаря, а если хватит сил – в Пуще-Водице.

Присоединиться к группе или сойти с маршрута можно будет на любом участке прогулки. По дороге группа будет делать небольшие остановки и один длинный привал на 25 минут.

Прогулка бесплатная, регистрироваться нигде не нужно.

“Это не экскурсия. Сами несете ответственность за себя, за соответствующую обувь, защита от солнца/ветра/дождя и за свое удобство в дороге. Очень важна подходящая обувь”, – отметили организаторы.

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