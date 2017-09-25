Бесплатная прогулка по ночному Киеву
2017-09-25 13:30
Бесплатная прогулка по ночному Киеву
30 сентября все могут присоединиться к бесплатной ночной прогулки по Киеву
30 сентября в 22 часа жителей и гостей столицы приглашают присоединиться к прогулке по ночному Киеву.
На странице мероприятия в Facebook указано, что выбор времени обусловлен тем, что ночью мало машин и много напівтіней. А в конце пути можно будет встретить рассвет.
Пешее путешествие запланировано от станции метро “Красный хутор” до Виноградаря, а если хватит сил – в Пуще-Водице.
Присоединиться к группе или сойти с маршрута можно будет на любом участке прогулки. По дороге группа будет делать небольшие остановки и один длинный привал на 25 минут.
Прогулка бесплатная, регистрироваться нигде не нужно.
“Это не экскурсия. Сами несете ответственность за себя, за соответствующую обувь, защита от солнца/ветра/дождя и за свое удобство в дороге. Очень важна подходящая обувь”, – отметили организаторы.