Бешикташ – РБ Лейпциг смотреть онлайн прямая трансляция матча 26 сентября
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в рамках Лиги Чемпионов. Когда начало матча Бешикташ – РБ Лейпциг 26 сентября в 21:45 по московскому времени.
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Прогноз на матч Бешикташ – РБ Лейпциг
26 сентября 2017 года в 21:45, в Стамбуле на стадионе «Водафон Арена» состоится матч 2 тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА, в котором Бешикташ поборется за очки с РБ Лейпциг.
Выдав неплохие результаты на самом старте нынешнего сезоне, Бешикташ при всех своих не идеальных взаимопониманий на поле, в крайнем туре чемпионата Турции, допустил первую ошибку. Равная игра в гостях у Фенербахче, оказалась настоящей сенсацией с 5 удалениями на двоих и итоговым счетом 2:1 в пользу Фенера. Ошибка стоила Бешикташу первого места в турнирной таблице, а также риск оказаться еще ниже, так как на пятки наступают «голодные» конкуренты.
В отличие от предыдущего сезона, в котором РБ Лейпциг с первых же туров заявил о своем стремлении бороться за чемпионство, в текущем сезоне дела у команды определенно складывают с большими проблемами. Тем не менее, победа в крайнем туре над Айнтрахтом 2:1, была важна в психологическом плане, ведь Лейпциг до этого проиграл второй раз за 6 туров.
Турецкий Бешикташ и немецкий РБ Лейпциг до сегодняшнего дня друг против друга не провели ни одного поединка. Казалось бы, Бешикташ, старожила европейских кампаний, в команде налажена игра в каждой линии, при это уровень исполнительного мастерства игроков приходится на пик карьеры. Однако амбиции РБ Лейпцига перекрывают любые налаженные схемы. Ставка: обе забьют