Бешенство в Чернигове: никто не пострадал
26 апреля в конце дня в городскую ветлечебницу позвонили черниговцы и сообщили, что в районе Березовой рощи на Пухова бездомный собака ведет себя неадекватно, бросается на прохожих, кусает других животных. Собаку в 21 .00 в тот же день доставили в клинику и посадили в карантин. На следующий день, 27 апреля, животное умерло. Ветврачи сразу направили анализы в лабораторию. Диагноз подтвердился – собака болел бешенством. Территория, где бегала бешеное животное – от Березовой Роще к Нивы. Специалисты вместе с зоозащитниками провели рейд районом, опрашивая местных. Результаты пока свидетельствуют о том, что никто не пострадал от клыков собаки. Меньше повезло другим животным. По словам начальника черниговской городской ветлечебнице Сергея Горского, в контакте с бешеным псом побывали как бездомные собаки и кошки, так и домашние животные. «Всем сделали прививки. Две собаки до сих пор находятся под наблюдением в ветлечебнице. В районе, где жил бешеная собака, развесили объявления с номерами телефонов, куда можно обращаться в случае контакта с животным. Вакцинацию от бешенства проводят бесплатно », – отметил он.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым