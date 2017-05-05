Бернеса крушили кувалдой: подробности дерзкого преступления
Бронзового Марка Бернеса нашли. Его заметили на окраине Нежина местные жители, возвращаясь с дачи. Позвонили в полицию. Памятник лежал в овраге, завален мусором. Злоумышленники успели повредить постамент. Отбили Бернесу руку, гитару и кусок плаща. Рядом со скульптурой полицейские нашли и молоток. Таким небольшим орудием, возможно, и повредили памятник. Однако полицейские жалуются: Бернес был прикреплен ненадежно. Преступники сняли его с легкостью. Но почему-то этот памятник был ничей. Его не на балансе ни коммунального предприятия. На месте находки еще работают следователи. Надеются взять отпечатки пальцев. – На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и проводятся следственные действия. Памятник будет изъято в отдел полиции для дальнейшего исследования, – Леонид Легейда, криминалист Нежинского отдела полиции. Между тем чиновники таки обещают отремонтировать бронзового Бернеса. И ищут архитектора, который бы взялся за работу. Правда, еще не знают, сколько придется за это заплатить. – Будет приглашен архитектор, будет работа по восстановлению, для начала надо обследовать, что было повреждено, что оставлено и что нужно для того, чтобы его восстановить, – Григорий Олейник, заместитель городского головы Нежина. Эксперты оценили бронзовую скульптуру Бернеса в пятьдесят тысяч гривен по ценам черного рынка. Однако горожане утверждают: его стоимость значительно выше. Памятник достался им в подарок от народного депутата.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым