Березовский оставил жене и дочерям дворцы и виллы, а его могила сейчас заброшена и неухожена
2017-10-09 21:06
Березовский оставил жене и дочерям дворцы и виллы, а его могила сейчас заброшена и неухожена
Известный российский журналист Алексей Венедиктов выложил в соцсетях фотографию могилы Бориса Березовского, который покинул наш мир в марте 2013-го.
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Телохранитель миллиардера Сергей Соколов опроверг слух о том, что вместо олигарха похоронен кто-то другой, передает Rus.Media.
Борис Березовский на Московском Международнном Кинофестивале в 1999 году.
Известный российский журналист Алексей Венедиктов выложил в соцсетях фотографию могилы Бориса Березовского, который покинул наш мир в марте 2013-го. Фото, мягко говоря, удивляет – известный и скандальный миллиардер (хотя и говорят, что перед смертью он практически разорился и стал обыкновенным мультимиллионером) лежит в совершенно неухоженной могиле неподалеку от Лондона, на кладбище «Бруквуд в английском графстве Суррей. Возле могилы не то что нет ни одного памятника, но и перекошенный деревянный крест стоит спиной к погребению. Ни венка, ни цветочка, какие-то пучки рваной соломы разбросаны сверху.
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Так выглядит могила Бориса Березовского через 4 года после его гибели
А, может, Березовский действительно жив, и там похоронен его двойник? С этим вопросом я обратился к экс-начальника охраны Березовского Сергею Соколову.
– Да нет, эта конспирологическая версия не имеет под собой оснований. Я с Борисом виделся последний раз за неделю до события (смерти – прим.авт.) и предупреждал его, чтобы он сократил языке и не говорил, с какими гарантиями и договоренностями его возвращения ждут в Москве, а то убьют. Он же был готов всех сдать, кто и зачем к нему приезжал из наших и чужих. И был при этом плотно обложен и англичанами и американцами, – сразу оборвал интригу Сергей Юрьевич. – Но меня вид его могилы не удивляет. Просто к Боре приходили и любили его только за деньги, когда от него требовалось.
– А какие-то родственники Березовского живут сейчас в Англии?
– Конечно. Лена, его бывшая жена, которую он с провинциалки превратил в гранд-даму. Катя и Лиза – его дочери. И все не бедствуют благодаря ему. Могли бы могилу поставить приличную. Уж ему-то все его родственники и жены за те дворцы и виллы, которые он им оставил могли бы. Ну, жены в порядке. Хоть там, что одна, что вторая, третья и четвертая. Но дочери? Как он с Лизкой носился, когда она наркоманила, и мы ее вытаскивали. Как он Катьку любил! Мне это непонятно. – сказал Соколов.
Скажу честно – мне тоже. Лишний раз подтвердилась старая истина, о «не имей сто рублей». Оказывается, она не потеряла актуальности и при капитализме.