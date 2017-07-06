Беременность и жара: в чем опасность

magictr | 06.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Об опасности жаркой погоды во время беременности сообщает сайт Наша мама.

Сотрудники Больницы Святого Михаила проанализировали данные о 555 911 родах 396828 женщин, которые жили в Канаде в 2002-2014 годах. Ученые выяснили: участницы, которые подвергались воздействию температуры от 24 градусов по Цельсию и выше, чаще страдали от гестационный диабет (сахарного диабета беременных). Холодная погода (минус 10 градусов по Цельсию и ниже) уменьшала вероятность развития заболевания.

В участниц, беременность которых протекала при холодной погоде, риск гестационного диабета составил 4,6%. У женщин, которые были беременны в жару, риск оказался выше на 7,7%. Из-за роста температуры на каждые 10 градусов по Цельсию вероятность развития сахарного диабета беременных увеличивалась на 6-9%.

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Распространенность диабета среди участниц, которые родились в странах с холодным климатом, при условии воздействия низких температур во время беременности составляла 3,6%, а при воздействии высоких температур – 6,3%. Специалисты говорят: судя по всему, холод повышает чувствительность к инсулину, активируя коричневый жир. Этот тип жировых отложений отвечает за выработку тепла и переработку запасов обычного (белого) жира, запасающего энергию. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

Источник: meddaily.ru

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