Беременность и жара: в чем опасность
Об опасности жаркой погоды во время беременности сообщает сайт Наша мама.
В участниц, беременность которых протекала при холодной погоде, риск гестационного диабета составил 4,6%. У женщин, которые были беременны в жару, риск оказался выше на 7,7%. Из-за роста температуры на каждые 10 градусов по Цельсию вероятность развития сахарного диабета беременных увеличивалась на 6-9%.
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Распространенность диабета среди участниц, которые родились в странах с холодным климатом, при условии воздействия низких температур во время беременности составляла 3,6%, а при воздействии высоких температур – 6,3%. Специалисты говорят: судя по всему, холод повышает чувствительность к инсулину, активируя коричневый жир. Этот тип жировых отложений отвечает за выработку тепла и переработку запасов обычного (белого) жира, запасающего энергию. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: meddaily.ru
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