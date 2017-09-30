Беременная Ники Хилтон блеснула на гала-вечере в Нью-Йорке
30.09.2017 | Новости | Комментариев нет|
2017-09-30 14:55
Беременная Ники Хилтон блеснула на гала-вечере в Нью-Йорке
Lady in red.
На днях в Нью-Йорке прошел традиционный гала-вечер New York City Ballet, в рамках которого была представлена программа нового сезона в театре Дэвида Х. Коха, а также показаны четыре премьерных спектакля, передает Rus.Media.
Знаменитости не могли пропустить такое важное событие в мире искусства. Внимание публики привлекла Ники Хилтон, которая во второй раз станет мамой уже в начале следующего года. Ники выбрала яркий образ: будущая мама вышла в свет в красном макси-платье с открытыми плечами, подчеркнувшем ее интересное положение. Ники выглядела прекрасно и светилась от счастья: беременность наследница империи Hilton явно переносит легко.