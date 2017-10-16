Белый хлеб признали опасным…
Сегодня в мире отмечают день хлеба, по этому поводу испанские ученые из университета Наварры исследовали влияние белого хлеба на здоровье и состояние человека. В результате стало известно: на фоне ежедневного употребления 120 граммов (три дольки) и
больше белого хлеба на 40 % повышается риск появления лишнего веса. Поэтому, с”їдаючи всего три ломтика белого хлеба в день, мы рискуем в недалеком будущем стать жертвой ожирения.
“По советам диетологов, детям можно съедать только один бутерброд в день, взрослым также необходимо уменьшать количество ломтей збілого хбіла в рационе. Проблему в первую очередь представляет чрезмерное содержание соли в этом продукте (а как известно, одна молекула соли удерживает две молекулы воды, что чревато развитием многих болезней) и отсутствие информации о інгирдієнти, — объясняет Леонид Подригало, доктор медицинских наук, специалист по гигиене питания.
Немало производителей не придерживается норм, выпекая хлеб по собственным рецептам. С одной стороны такой продукт отличается по вкусовым качествам, что и привлекает потребителя, но с другой, неизвестно, сколько там и чего именно намешано. При том применяют пищевые добавки, которые влияют на вкусовые рецепторы, провоцируя
желание съесть еще. Вот вам и причина переедания.
Более того, мало кто знает, что есть свежеиспеченный продукт не стоит, для некоторых это опасно. В частности, прибегать к таким действиям нельзя при болезнях желудочно-кишечного тракта. При проблемах с весом белый хлеб вообще не должно быть в рационе, а лишь ржаной, с отрубями. А при заболеваниях почек диетический разрешено
бессолевой хлеб”.