Белый дом обнародовал новую жесткую иммиграционную политику
2017-10-09 13:19
Белый дом обнародовал новую жесткую иммиграционную политику
В списке – строительство стены на границе с Мексикой и ограничение выдачи семейных Green Card.
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Администрация президента США 8 октября обнародовала список требований, которые касаются иммиграционной политики страны, передает Rus.Media.
Сообщается, что среди выдвинутых требований в списке есть: строительство стены на границе с Мексикой, ускорение процедуры депортации лиц с истекшим сроком действия виз и ограничения выдачи семейных Green Card для супругов и несовершеннолетних детей граждан США.
Также сообщается, что в своем письме к представителям Палаты представителей и Сената США Дональд Трамп отметил, что выдвигаемые требования должны быть приняты для урегулирования статуса лиц, подпадающих под действие программы DACA, которая защищала от депортации нелегальных мигрантов, въехавших в страну в детском возрасте.
В свою очередь в демократической партии США отреагировали на предложения Белого дома, заявив, что список требований Трампа выходит “за рамки разумного”.
“Администрация не может быть серьезной в вопросе поиска компромисса или помощи “поколение мечтателей”, если она начинает со списка, который является анафемой для “мечтателей”, для сообщества иммигрантов и для подавляющего большинства американцев”, – говорится, в частности, в совместном заявлении председателя фракции меньшинства в Палате представителей Нэнси Пелоси и главы фракции меньшинства в Сенате США Чака Шумера.
“Согласно законопроекту будет выделено 10 миллиардов долларов на финансирование пограничной стены, 5 миллиардов долларов на улучшение пунктов для въезда и 5000 агентов для патрулирования границы и таможенного и пограничного контроля”, – сказано в сообщении Комитета по национальной безопасности Палаты представителей США.