Белла Хадид выложила фото без нижнего белья

despravda | 12.10.2017 | Социум | Комментариев нет

2017-10-12 09:31

Белла Хадид выложила фото без нижнего белья
Фотомодель Белла Хадид 9 октября отпраздновала свой день рождения.

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Снимком с праздника она поделилась в Instagram 11 октября, передает Rus.Media.

На фотографии 21-летняя Хадид позирует в облегающем платье с разрезом до талии.

За день после публикации пикантная фотография Беллы набрала более 860 тысяч лайков и множество восторженных комментариев пользователей.

Поклонники Хадид обратили внимание, что в разрезе на ее платье не видно нижнего белья. Они сошлись на мнении, что Белла специально его не надела, чтобы ее фигура в платье выглядела более привлекательной.

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