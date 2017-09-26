Белла Хадид показала, как выглядит не на модных показах
26.09.2017 | Социум | Комментариев нет|
2017-09-26 10:43
Белла Хадид показала, как выглядит не на модных показах
Юная модель Белла Хадид порадовала свежими фото уже не красный дорожек и подиумов.
20-летняя красавица решила закончить публиковать фотографии с Недели моды в Милане и показала кадры из обычной жизни, передает Rus.Media. Конечно же, девушка постоянно куда-то спешит, поэтому ее можно увидеть либо с телохранителями, или на прогулках с друзьями. Правда, даже тогда Белла не стесняется демонстрировать подтянутое тело: