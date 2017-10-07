Беларусь – Нидерланды смотреть онлайн прямая трансляция матча 7 октября 2017
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Оотбор к Чемпионату мира в России 2018 Когда начало матча Беларусь – Нидерланды 7-10-2017 в 21:45 по московскому времени.
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Прогноз на матч Беларусь – Нидерланды
7 октября в 21:45 в Борисове на стадионе «Борисов Арена» сборная Беларуси примет команду Нидерландов в матче 9 тура квалификации к ЧМ-2018.
Белорусы проводят очередной невзрачный отбор, в сентябрьской спарке они проиграли Люксембургу 0:1 и Швеции 0:4. Смены тренера по ходу цикла стала уже фишкой национальной федерации Беларуси, но никаких дивидендов она не приносит. Сборная Беларуси играя в группе с Люксембургом, занимает последнее место с 5 очками и разницей мячей 4-16. На домашнем поле белорусы заработали все свои очки, забив 3 и пропустив 5 мячей в этом отборе.
Голландцы проваливают второй отбор подряд, на Евро они не попали в 2016 году, в этом цикле ими руководит уже третий наставник, опытный Дик Адвокат, но и это не придало стабильности «оранжевой команде». В сентябре голландцы на выезде уступили Франции 0:4, и победили Болгарию 3:1. Как итог с 13 очками и разницей мячей 16-11 Роббен и компания идут на 3 строчке в таблице, отставая от 2 места на 3 балла и сохраняя только теоретические шансы на участие в ЧМ. В 4 матчах этого цикла на выезде Голландия набрала 4 очка, забив 4 и пропустив 8 мячей, проиграв две последние встречи: Болгария 0:2 и Франция 0:4.
Беларусь и Голландия встречались 7 раз в истории, счёт противостояний 5:2 в пользу «оранжевых». В этом цикле голландцы победили 4:1 на своём поле. В предстоящем матче гости также фавориты, очки им терять нельзя ни в коем случае. Ставка: победа сборной Голландии с форой – Ф2(-1,5).