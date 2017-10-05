Белая и пушистая красавица Ани Лорак нравится фолловерам больше, чем в откровенных образах
2017-10-04 19:35
Белая и пушистая красавица Ани Лорак нравится фолловерам больше, чем в откровенных образах
Свои достоинства певица, как правило, подчеркивает соблазнительными нарядами.
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У 39-летней Ани Лорак, без преувеличения, великолепная фигура, передает Rus.Media.
Ани Лорак считается одной из самых сексуальных певиц на постсоветском пространстве и всегда пытается держать марку. Чаще всего артистка появляется на публике в достаточно откровенных платьях или костюмах, не говоря уже об очень смелых сценических костюмах. Не удивительно, что поклонники исполнительницы не устают осыпать ее комплиментами и восхищаться подтянутой фигурой.
Однако на днях артистка продемонстрировала нежный образ — в соцсети она опубликовала снимок, на котором позирует в теплых вязаных вещах. Поклонники оценили необычный аутфит Лорак и попросили ее чаще так одеваться.
Новый образ Лорак показался поклонникам ее творчества очень интересным, и они сошлись во мнении, что ей следует чаще так одеваться.