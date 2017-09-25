Беженка из КНДР раскрыла мерзкие факты из жизни сумасшедшего диктатора Ким Чен Ына
2017-09-24 16:54
Беженка из КНДР раскрыла мерзкие факты из жизни сумасшедшего диктатора Ким Чен Ына
Абсурдная правда.
26-летняя Хи-Йон Лим сбежала из родного КНДР, передает Rus.Media. После побега она дала интервью британским журналистам о том, как живет Ким Чен Ын. Так как Северная Корея изолированное государство, что происходит там в действительности, неизвестно. Ведь вся информация, которая идет оттуда, проходит жесткую обработку цензурой.
Отец беглянки был старшим офицером корейской армии и лишь после его смерти девушка вместе с семьей осмелилась покинуть страну. Это обошлось ей в 7 000 долларов различных взяток.
Но после этой истории эта сумма начинает казаться недостаточной за спасение из ада.
Публичные казни
Так, в Северной Корее все еще казнят людей и, более того, прилюдно. А чтобы не было недостатка в зрителях, корейская власти сгоняют на эти «мероприятия» даже школьников. Но в основном учеников старших классов.
Девушка была вынуждена присутствовать на одной из казней. Тогда были убиты музыканты, которых обвинили в просмотре порно. По ее словам, посмотреть на казнь собралось около 10 000 человек.
Дорогие обеды
В то время как почти все население голодает, Ким очень любит вкусно поесть и не стесняется тратить на это огромные суммы. Любимое блюдо диктатора — суп из ласточкиных гнезд, которые ему привозят из Китая. Также он большой фанат икры.
Вот и выходит пару десятков тысяч долларов за одну смену блюд.
Собственный гарем
Личный гарем Ким Чен Ына состоит из молоденьких девочек. Их специально отбирают по всей стране и только самые красивые из них попадают практически в рабство. Они обязаны подавать правителю еду, делать массаж и удовлетворять любые его потребности.
Особняки
Естественно, что если ты диктатор, то у тебя есть собственный дворец или даже не один. Вот и у Кима множество шикарных имений по всей территории КНДР.
А еще он ужасный параноик и постоянно переезжает с места на место, опасаясь покушений со стороны спецслужб всего мира.
Тоталитаризм
И совершенно типичное для тоталитарных государств явление — полное зомбирование населения. Каждый день по ТВ рассказывают о том, что они лучшая нация на планете, а остальные им просто завидуют и хотят уничтожить.
Альтернатив официальной информации нет. Информация, в целом, вся закрыта, ничто не поступает в страну и не выходит за ее пределы.
Чего только стоит история, которая произошла в 2014 году на чемпионате мира по футболу. Тогда в финальном матче сошлись немцы и аргентинцы и именно первые увезли заветный трофей на родину. В то же время по всей КНДР было объявлено, что именно их сборная стала чемпионом мира.