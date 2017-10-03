Бейонсе надела обтягивающее мини-платье для романтического вечера с Джей-Зи (фото)
2017-10-02 21:34
Бейонсе надела обтягивающее мини-платье для романтического вечера с Джей-Зи (фото)
36-летняя Бейонсе порадовала фанатов новым стильным образом, который она подобрала специально для вечера с 47-летним мужчиной.
Новоиспеченные родители Бейонсе и Джей-Зи теперь редкие гости на громких светских мероприятиях (хотя порой и делают исключение), передает Rus.Media. Супруги предпочитают проводить время в кругу семьи, но иногда выбираются вдвоем на романтические свидания. Так случилось и в минувшие выходные 36-летняя Бейонсе порадовала фанатов новым стильным образом, который она подобрала специально для вечера с 47-летним мужчиной.
Бейонсе опубликовала на своей странице в Instagram серию снимков, где позирует в обтягивающем замшевом мини-платье нюдового оттенка, которое подчеркнуло ее аппетитные формы. Акцент же звезда сделала на глубоком декольте, специально расстегнув молнию на платье. Дополнила свой образ Бейонсе сумкой Louis Vuitton с леопардовым принтом и прозрачными босоножки с ремешками. Отвлекать внимание от наряда певица не стала, оставив свое лицо без макияжа.
За день до этого Бейонсе и Джей-Зи провели время на вечеринке, организованной популярным телешоу “Субботним вечером в прямом эфире” (Saturday Night Live) в одном из клубов Нью-Йорка. Там к музыкальной паре присоединились многие звезды первого эшелона: Скарлетт Йоханссон с бойфрендом Коленом Жостом (это их первое совместное появление в свете), Райан Гослинг, Дакота Джонсон и не только.