Бейонсе хвастается стройной фигурой через четыре месяца после родов
2017-10-16 11:07
Бейонсе хвастается стройной фигурой через четыре месяца после родов
На днях Бейонсе Ноулз поделилась с подписчиками в Instagram новым снимком, где она в брендовой одежде, подчеркивающей все достоинства ее фигуры.
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Бейонсе, передает Rus.Media.
На днях Бейонсе Ноулз показала свой плоский живот, а вчера поделилась с подписчиками в Instagram новым снимком, где она в брендовой одежде, подчеркивающей все достоинства ее фигуры. Звезда шоу-бизнеса надела облегающую юбку Gianvito Rossi, а из аксессуаров добавила очки Gucci и сумку Louis Vuitton.
У нее всегда были пышные формы, но стоит отметить, что 36-летняя певица в июне этого года родила близнецов Руме и Сэра. Во время своей беременности Ноулз заметно набрала вес. Теперь, спустя четыре месяца, знаменитость демонстрирует поклонникам насколько быстро ей удалось избавиться от лишних кило, вернув прежние формы. Можно отметить, что ее мужу Джею-Зи повезло с женой. На фотографиях она выглядит прекрасно.
Сейчас певица проводит много времени с детьми, почти не появляясь на публике. На днях она вместе с мужем и пятилетней дочерью Блу Айви побывала в Новом Орлене на свадьбе друзей.