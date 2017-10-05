Бегущий по лезвию 2049, Не твое тело, Иней и другие (видео)
2017-10-05 17:46
Бегущий по лезвию 2049, Не твое тело, Иней и другие (видео)
Кинопремьеры недели.
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О наиболее заметных кинопремьерах недели
Бегущий по лезвию 2049
Жанр: фантастика, триллер
Производство: Великобритания, Канада, США
Режиссер: Дени Вильнев
Актеры: Райан Гослинг, Дэйв Батиста, Робин Райт, Марк Арнольд, Вильма Сечи, Ана де Армас, Вуд Харрис и др
В недалеком будущем мир населенный людьми и репликантами, созданными выполнять тяжелую работу. Работа офицера полиции Кей — держать репликантов под контролем в условиях нарастания напряжения… Пока он случайно не становится обладателем секретной информации, которая ставит под угрозу существование всего человечества. Желая найти ключ к разгадке, Кей решает разыскать Рика Декарда, бывшего офицера специального подразделения полиции Лос-Анджелеса, который бесследно исчез много лет назад, передаєUkr.Media.
Банда котиков
Жанр: мультфильм, семейный
Производство: Мексика
Режиссер: Андрес Кутерье
Актеры: Дерин Где Пол, Бен Дискин, Дэвид Хоффман, Мариев Херингтон, Крис Еджерли, Гилберт Боус и др.
Когда ты самый крутой котик района, однажды захочешь вырваться и за его пределы. Дерзости и смекалки тебе хватает! Правда, в городе царят псы, и котикам не так-то просто добиться уважения и обеспеченной жизни. Но если действовать вместе — какими бы не были твои соратники по банде, и собаки не страшны, и даже главный и самый опасный чешуйчатый гад — мистер Кроко (у которого к тебе свои счеты). Неважно, что ты котик, и у тебя лапки. Здесь даже безобидная бабушка может оказаться настоящим Рэмбо в юбке!
Ренегаты (Сорвиголова)
Жанр: боевик, триллер
Производство: Франция, Германия
Режиссер: Стивен Куэйл
Актеры: Сильвия Хукс, Юэн Бремнер, Дж.До. Симмонс, Салливан Степлтон, Димитрий Леонидас, Чарли Бьюли и др.
На дне озера охваченной войной Боснии команда спецназа ВМС США «Морские котики» находит клад — золотые слитки стоимостью более $300 млн. Миссия команды, которая нарушила присягу и рискует жизнью — поднять золото со дна озера. Для других она была бы невыполнимой, но только не для этих безбашенных ребят: у них есть 10 часов, чтобы завершить задуманное.
Заклятие: Наши дни
Жанр: ужасы, триллер, детектив
Производство: Великобритания, Румыния
Режиссер: Ксавье Жанс
Актеры: Софи Куксон, Корнелиу Улич, Бриттани Эшворт, Мэтью Заяц, Диана Власть, Раду Банзару, Хавьер Ботет и др.
Молодая британская журналистка отправляется в Румынию, чтобы «вставить еще одну шпильку церкви», по словам ее шефа. Она намерена расследовать смерть одержимой монахини: женщина погибла при обряд экзорцизма (или групповом изнасиловании?), и пятерым священникам теперь выдвигается обвинение. По прибытии на место с героиней немедленно начинают происходить странные вещи, жители монастыря делают ей устрашающие предупреждения, но упрямая репортерша на собственном опыте должен убедиться, что демон — реальнее и ближе, чем ей кажется…
Не твое тело
Жанр: комедия
Производство: Италия
Режиссер: Симон Годано
Актеры: Касия Смутняк, Пьерфранческо Фавино, Марта Гастини, Андреа Бруски, Франческа Агостини, Валерио Эпри, Гаэтано Бруно и др
Что будет, если амбициозная телеведущая вдруг окажется в теле талантливого нейрохирурга, и наоборот? Конечно, начнется каскад смешных ситуаций: действительно смешно смотреть, как человек с непривычки пытается натянуть колготки, а женщина опытным путем выясняет, «кто у нас любовница». Потом пару ждет выяснения отношений, ведь они теперь знают мысли и воспоминания партнера. Но все-таки цель эксперимента — понять друг друга — будет достигнута. Ну а заодно выяснится, кем быть лучше — мужчиной или женщиной.
Иней
Жанр: драма
Производство: Литва, Франция, Украина, Польша
Режиссер: Шарунас Бартас
Актеры: Анджей Хира, Ванесса Паради, Вероника Розати и др.
Со стороны война может показаться даже романтичной, но реальность жестока. В этом убедится молодой литовец Рокас, который подрядился вместе с подругой Ингой перегнать в Украину грузовик с гуманитарной помощью. Рядом с зоной боевых действий Рокас познакомится с военными журналистами, и вместе им предстоит узнать цену дружбы и самой жизни среди взрывов и колючего инея. Съемки проходили в Днепре, Киеве, Курахове, Марьинке и Красногоровке. Литва выдвинула ленту на соискание премии «Оскар» за «Лучший фильм на иностранном языке».