Беда роты «Чернигов» – новые подробности взрыва в Мариуполе
Несколько дней назад на базе мариупольской роты особого назначения «Чернигов» случилось несчастье – взорвались патроны от АГС (автоматический гранатомет). Пострадали 7 правоохранителей.
Официальных комментариев по этому поводу до сих пор никто не дает.
Из собственных источников ЧЕline стало известно, что ситуация случилась из-за неосторожного обращения с оружием самих бойцов подразделения.
Несколько человек получили тяжелые ранения и сейчас находятся в госпитале Днепра.
Больше всего пострадал один из бойцов (в составе формирования он с самого начала, принимал участие в активной фазе АТО и освобождал несколько городов Донбасса от оккупантов). Очевидно, что в составе роты он уже не сможет находиться. Врачи делают все возможное, но предполагают, что мужчина может остаться инвалидом.
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