Беда на огороде: мужчина остался без рук
14.10.2017 | Новости | Комментариев нет|
Беда произошла в белый день в селе Городище на Черниговщине. Местный житель выкапывал картошку с помощью трактора с плугом. В какой-то момент в механизме что-то заело.
Мужчина, не заглушив двигателя, полез под плуг чинить поломку.
«И случилось неповноправне, — рассказал Сергей Брыль, начальник пресс-службы УДСНС в области. — Шестерни затащили сначала его куртку, а затем и обе руки прямо под острые ножи плуга».
От болевого шока бедняга потерял сознание. Вскоре его под плугом обнаружил отец и вызвал медиков. В районном госпитале 37-летнему потерпевшему ампутировали руки по локоть.
«А затем мужчину перевезли в областную больницу, — сказал Сергей Брыль. — Его состояние остается тяжелым».
Источник: Экспресс