Батурин ждет казаков и “Козак систем”
25 июня в Гетманской столицы в Батурине пройдет КАЗАЦКИЙ праздник! ВИП-гостями будет украинская рок-группа KOZAK SYSTEM!!! В составе группы известные музыканты-бывшие музыки группы «Гайдамаки»!
Коллектив много гастролирует по Европе, США и Канадой! А 25 июня впервые прибудет в Батурин! Итак, в воскресенье, то есть послезавтра, все едем в Батурин!!!!
Выступление группы начнется в 15.30 на Певческом поле рядом с парком «Кочубеевский».
А уже 0 8 утра начнется Соборное богослужение в церкви Воскресенья Господнего на Цитадели. Потом все собираются возле Памятника жертвам Батуринской трагедии.
Оттуда пройдет торжественное шествие до Певческого поля у парку «Кочубеевский», где тогда уже расположится город мастеров, Городок развлечений для детей, сувенирные лавки, торговые точки по пививкою и яствами…
В полдень стартует концертная программа профессиональных коллективов Черниговского областного филармонического центра. Приглашены Академический народный хор под руководством заслуженного деятеля искусств Украины Владимира Коцура (балетмейстер Виктор Войников). Приедет лауреат Шевченковской премии Василий Нечепа, а также лауреаты международных конкурсов Нина Коцур, Татьяна Олейник, Елена Близнюк, Светлана Примак, Вячеслав Мацвійко, заслуженный артист Украины Владимир Гришин.
Одновременно с концертной программой на Певческом поле будет действовать программа для детей Черниговского областного театра кукол. Запланировано казацкие развлечения, соревнования, игры.
Рядом с казацкими развлечениями на площадке перед Зданием генерального судьи Кочубея состоится спектакль — «Вечная любовь», посвященная гетману Ивану Мазепе и Матрене Кочубей (дебют театра из Конотопа).
В 15.30, как уже говорилось — выступление популярной украинской группы «KOZAK SYSTEM». А потом-концертная программа коллективов и отдельных исполнителей Бахмачского района.
С 21-ой и до глубокой ночи – праздничные «Посиделки».
По всем организационным вопросам звертитись до заместителя Батуринского городского головы Валентина Потерухи – 067.4609809. По вопросам торговли — Сергей Прокопенко – 096.0668123.
Все настоящие казаки и казачки уже начинают собираться в Батурин!Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым