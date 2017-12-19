Баскетбол возвращается в Чернигов (Фоторепортаж)
Когда в черниговском спорте работал старшим тренером Евгений Синельников и команда баскетболистов гремела на всю Украину. Прошло время, но его дело и до этого времени жива. Вот и сейчас команда баскетболистов Чернигова принимает участие в 17 Чемпионате Украины среди команд мастеров первой лиги.
Два дня на спортивной площадке школы шла острая борьба между командами БК «Чернигов» и БК «Маяк» из города Сарны Волынской области. Из семи подгрупп команда Чернигова занимает предпоследнее место.
Всего в турнире принимают участие 24 команды.
Следует отметить, что в субботу игра была настолько напряженная, что судейской команде пришлось добавлять дополнительное время при счете 90:90. И вот за считанные минуты буквально на последних минутах встречи результативный бросок черниговцев выводит их вперед.
Вдобавок еще ошибка игрока противника и удачный штрафной бросок вывел нашу команду со счетом 94:90 в победители. Следующая игра, которая состоялась в воскресенье, тоже принесла нашей команде победу со счетом 73:65. Следующую игру 23-24 декабря команда проведет на выезде в Виннице, где встретится с местной командой БК «Винницкие Зубры». Пожелаем нашим ребятам и в дальнейшем побеждать своих соперников.
Текст и фото Виктора Кошмала.