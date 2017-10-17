Барселону охватывает новая волна протестов
2017-10-17 16:20
Барселону охватывает новая волна протестов
Протестующие требуют освободить задержанных в понедельник двух общественных лидеров, которые выступали за независимость Каталонии.
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В Барселоне начался новый раунд демонстраций, передает Rus.Media. Протестующие требуют освободить лидеров движения за независимость Каталонии, которых арестовали днем ранее. Об этом пишет Associated Press.
Несколько протестов начались еще в 12:00 по местному времени в Барселоне. Вечером также запланировано продолжение демонстраций.
Несколько сотен студентов университета имени Помпеу Фабра ушли с занятий, чтобы принять участие в протесте.
Кроме этого она добавила, что студенты будут продолжать протесты, для того чтобы остановить произвол испанского государства.
Напомним, что в понедельник судебная палата Испании отправила под арест главу общественной организации Каталонии Omnium Cultural Жорди Куішара и главу “Каталонской национальной ассамблеи Жорди Санчес.