Барселону охватывает новая волна протестов

despravda | 17.10.2017 | Новости | Комментариев нет

2017-10-17 16:20

Барселону охватывает новая волна протестов
Протестующие требуют освободить задержанных в понедельник двух общественных лидеров, которые выступали за независимость Каталонии.

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В Барселоне начался новый раунд демонстраций, передает Rus.Media. Протестующие требуют освободить лидеров движения за независимость Каталонии, которых арестовали днем ранее. Об этом пишет Associated Press.

Несколько протестов начались еще в 12:00 по местному времени в Барселоне. Вечером также запланировано продолжение демонстраций.

Несколько сотен студентов университета имени Помпеу Фабра ушли с занятий, чтобы принять участие в протесте.

Кроме этого она добавила, что студенты будут продолжать протесты, для того чтобы остановить произвол испанского государства.

Напомним, что в понедельник судебная палата Испании отправила под арест главу общественной организации Каталонии Omnium Cultural Жорди Куішара и главу “Каталонской национальной ассамблеи Жорди Санчес.

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