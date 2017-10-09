Банду, которая “потрусила” пассажиров автобуса, задержали во время дележа награбленного

despravda | 09.10.2017 | Украинские новости | Комментариев нет

2017-10-09 19:51

Банду, которая “потрусила” пассажиров автобуса, задержали во время дележа награбленного
Об этом сообщает прокуратура Херсонской области.

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Об этом сообщает прокуратура Херсонской области, передает Rus.Media.

“Прокуратурой Херсонской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту совершения разбойного нападения на автомобильной трассе в Каховском районе на водителя и пассажиров автомобиля Mersedes Sprinter, в результате чего нападающими причинен потерпевшим материальный ущерб на сумму около 202 000 гривен”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что во время проведения санкционированного обыска в Одессе “по горячим следам” раскрыто 9 человек, которые осуществляли распределение денежных средств и другого имущества, похищенного во время вышеуказанного разбойного нападения.

В настоящее время обыски продолжаются, проверяется причастность указанных лиц к совершению других аналогичных преступлений на территории Херсонской области.

“После проведения всех необходимых следственных действий будет решен вопрос о задержании указанных лиц в порядке ст. 208 УПК Украины и сообщения последним о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 187 УК Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества”, – подчеркнули в прокуратуре.

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