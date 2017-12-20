Банда страшных зверей нападает на крымчан, полуостров в ужасе
Мутанты грызут овец и пугают людей.
Стало известно о массовых нападениях страшных животных на жителей оккупированного Крыма, передает Rus.Media.
Как сообщается, в Бахчисарайском районе местные жители страдают от набегов волков-мутантов на свои квартиры.
«Волки грызут овец и пугают людей. В одном из сел попросили помочь с отстрелом», — рассказал представитель так называемого Госкомитета по национальным вопросам Крыма Заур Смирнов.
Главная опасность нападения хищиков заключается в том, что они в основном нападают по вечерам, когда общественный транспорт прекращает свою работу и люди передвигаются пешком.
В то же время, в соцсетях пишут, что речь идет не об обычных волках, а о мутантах — так называемых собако-волки, с которыми не могут справиться сторожевые собаки, которые охраняют пастбища.