Банда страшных зверей нападает на крымчан, полуостров в ужасе

despravda | 13.10.2017 | Новости | Комментариев нет

2017-10-13 13:30

Банда страшных зверей нападает на крымчан, полуостров в ужасе
Мутанты грызут овец и пугают людей.

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Стало известно о массовых нападениях страшных животных на жителей оккупированного Крыма, передает Rus.Media.

Как сообщается, в Бахчисарайском районе местные жители страдают от набегов волков-мутантов на свои квартиры.

«Волки грызут овец и пугают людей. В одном из сел попросили помочь с отстрелом», — рассказал представитель так называемого Госкомитета по национальным вопросам Крыма Заур Смирнов.

Главная опасность нападения хищиков заключается в том, что они в основном нападают по вечерам, когда общественный транспорт прекращает свою работу и люди передвигаются пешком.

В то же время, в соцсетях пишут, что речь идет не об обычных волках, а о мутантах — так называемых собако-волки, с которыми не могут справиться сторожевые собаки, которые охраняют пастбища.

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