Банда иностранцев год грабила харьковчан
2017-09-21 13:50
Банда иностранцев год грабила харьковчан
Задержать рецидивистов-домушников удалось по горячим следам.
Банда из четырех квартирных воров орудовала на территории Харькова в течение года, передает Rus.Media. Граждане Грузии 21, 41, 42 и 50 лет мастерски подбирали ключи, взламывали замки и влезали в дома харьковчан, сообщает пресс-служба областной полиции. При этом воры нигде не работали и злоупотребляли наркотиками.
Задержать иностранных рецидивистов удалось по горячим следам. Злоумышленники залезли в квартиру 70-летней харьковчанки и украли у нее 200 долларов и 500 гривен. После обращения женщины полицейские оперативно сработали и схватили домушников. У злоумышленников нашли деньги, перчатки, часы, инструменты, автомобиль Opel Vectra польской регистрации.
Правоохранители открыли уголовное производство по части 3 статьи 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Сейчас полицейскими устанавливают причастность злоумышленников к совершению десяти других квартирных краж в городе.