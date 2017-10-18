Банановые шкурки закачивают энергию в домашние цветы
2017-10-18 16:50
Банановые шкурки закачивают энергию в домашние цветы
6 натуральных для подкормки комнатных растений.
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Желаем вам самых красивых цветов в доме!, передает Rus.Media.
1. Подкормка растения бананами
Банановые шкурки мелко нарезают и высушивают. При пересадке растений насыпают слоем или просто перемешивают с почвой. Можно воспользоваться еще одним способом. Высушенные шкурки измельчают в кофемолке. Получается темно-коричневый порошок, который можно подсыпать перед поливом в горшок с растением, либо разводить с водой и использовать в качестве жидкой подкормки. Такая банановая подкормка подходит для цветущих растений, хорошо отзываются розы, радуют обильным цветением. Цветение провоцирует калий, которым богаты бананы.
2. Подкормка растений сахаром
1 чайную ложку сахара равномерно насыпают на поверхность земли перед поливом. Или разводят 2 чайные ложки сахара на стакан воды. Такую подкормку проводят раз в неделю. Сахар распадается на глюкозу и фруктозу, в свою очередь глюкоза в растениях выполняет 2 функции: 1. Служит строительным материалом тела, т. е. из глюкозы образуются сложные органические молекулы (крахмал, целлюлоза, липиды, белки, нуклеиновые кислоты). 2. Источник энергии для всех процессов жизнедеятельности растений, т. е. построение тканей, поглощение питательных элементов из почвы, дыхание.
3. Зубной порошок
Часто бывает, что комнатные растения стоят с поникшими листочками. Проблема с корневой системой. Корневые гнили появляются от полива холодной водой, от сквозняков. Что часто может случиться в холодное время года. На помощь придет зубной порошок. На полстакана воды понадобится 2 столовые ложки зубного порошка + 1 столовая ложка медного купороса + 2 столовые ложки древесной золы. Зола даст питание корневой системе. Все тщательно размешиваем. Далее отодвиньте землю у корешка и смочите стебелек этим раствором. После этого прекратите поливы на неделю и переставьте растение в сухое место.
4. Зубная паста
Комнатные цветы не любят кислую почву. Время от времени хорошо бы их подкормить зубной пастой. 1 литр воды – треть тюбика зубной пасты. Хорошо размешать, поливать растения теплой водой 22 градуса. Такая подкормка наиболее питательна для цветов. Кальций поступит в почву и даст питание корням.
5. Картофельный отвар
Растения любят крахмал. Когда вы отвариваете картофель, слейте раствор и остудите, а затем можно полить комнатные растения. Крахмал в растениях выполняет запасную функцию, это своеобразная «заначка энергии» растений на неблагоприятный период времени. Поэтому растения ведут себя так же как и люди — все для детей. Крахмал накапливается в клубнях, семенах, луковицах, плодах (незрелых), то есть в органах, ответственных за размножение растений.
6. Кофе
Добавьте использованную кофейную гущу в землю для комнатных растений. Она содержит много азота, а растения его очень любят. Лучше не заливать растение слишком сильно после добавления кофе, чтобы азот распределялся равномерно. Помимо этого кофе делает почву более рыхлой. Отмечено, что если вы сажаете томаты, обязательно добавьте кофе в почву, они его обожают.
Желаем вам самых красивых цветов в доме!