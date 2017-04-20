Бабушка шла в храм, а попала на тот свет
В субботу перед Пасхой около 22 часов вечера 69-летняя жительница села Топчиивка Черниговского района направлялась на всенощную службу в местной церкви. Но чтобы попасть на храмовый двор, бабушке надо было перейти трассу. К мосту-переходу было около полукилометра. К тому же он плохо освещен и ступени на нем выщербленные. Стареньким трудно взбираться на этот мостик, а молодежь ним почти не пользуется. Другого безопасного перехода с зеброй нет, поэтому местные направляются через трассу на свой страх и риск напротив своих дворов. Так в трагический день поступила и бабушка. Но ее сбил автомобиль ВАЗ, за рулем которого был 28-летний черниговец. Местные говорят, что от удара в автомобиле помяло радиатор и повредило переднее стекло. Автомобиль протянул старушку мэров из 100 и съехала в кювет. Водитель был трезв и никуда не убегал. Бабушку с места происшествия забрали в морг. Пока без поддержки старой женщины остался немощный муж, который перенес инсульт и еле ходит. Примечательно, что ДТП в Топчиивке происходят часто. Все потому, что место почти не освещается. Сельский совет, в который входит Топчиивка, неоднократно писала письма электрикам, чтобы, те установили фонарь. Но его там до сих пор нет.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым